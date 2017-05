Chevrolet a décidé de commémorer le 65e anniversaire de la Corvette en commercialisant pour 2018 une variante exclusive, la Carbon 65 Edition. Basée sur les versions Z06 3LZ et Grand Sport 3LT, la Corvette Carbon 65 se distingue, comme son nom l’indique par un ensemble complet de composantes en fibre de carbone, notamment l’aileron arrière, les prises d’air, le capot et le volant.

Une seule couleur est proposée soit le gris Matrix alors qu’un toit bleu équipera le cabriolet. Les étriers de freins également peints en bleu seront une autre manière de distinguer cette Corvette exclusive. Même constat à bord alors que la thématique bleue a été appliquée aux garnitures et aux seuils de porte. On a équipé la voiture de sièges sport pourvu d’inserts en suède et de surpiqures bleues.

L’opération n’est pas qu’esthétique. En utilisant la fibre de carbone, les ingénieurs ont réussi à alléger la voiture de quelques kilos, rehaussant ainsi ses performances.

Malheureusement, la Corvette Carbon 65 Edition sera produite à seulement 650 exemplaires dont 500 sont réservées aux États-Unis, laissant 150 unités pour l’exportation. Quelques rares canadiens auront donc la chance d’en posséder une et, à notre avis, il vaudrait mieux sauter rapidement sur votre carnet de chèques car peu de concessionnaires auront la chance d’en avoir une en salle de montre.

La Chevrolet Corvette a été lancée en 1953 et la production n’aura jamais cessé, mis à part en 1983, la seule année qui n’aura pas eu sa Corvette, les quelques 43 exemplaires produits ayant été tous détruits, sauf une qui se retrouve aujourd’hui au musée Corvette.