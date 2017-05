En collaboration avec la compagnie italienne Autohome, la MINI Countryman 2017 peut dorénavant se transformer en terrain de camping improvisé. Baptisée AUTOHOME, cette tente peut accueillir deux personnes, en tout confort il va sans dire.

Un matelas haute densité recouvert de coton, deux portes et deux fenêtres avec fermetures-éclair garnis de moustiquaires, un éclairage intérieur aux diodes électroluminescentes à piles, des pochettes et filets de rangement. Tout ça dans cet abri fabriqué de tissu haut de gamme, hydrofuge et qui offre des niveaux optimums de ventilation et d’isolation, d’une hauteur de 94 cm (37 po), et bien entendu une solide échelle en aluminium pour y accéder.

L’AUTOHOME, disponible en noir ou blanc, se déploie et se replie aisément, grâce à quatre ressorts pneumatiques. Malheureusement, on ne sait toujours pas s’il sera en vente au Canada, mais on se croise les doigts…