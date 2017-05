Depuis les soixante dernières années de son existence, le Toyota Land Cruiser a reçu une multitude de prix et de records, pas étonnant avec de telles capacités hors route et sa réputation de robustesse infatigable. S’ajoute dorénavant à son CV le titre du VUS le plus rapide au monde, grâce à un nouveau record de vitesse de plus de 370 km/h (230 mph), gracieuseté d’une motorisation de 2000 chevaux!

Le Toyota Land Speed Cruiser, qui a fait ses débuts en 2016 au SEMA (Specialty Equipment Market Association). C’est à partir du V8 de 5,7 litres du Land Cruiser que l’équipe MTC s’est amusée à le modifier en lui greffant des turbocompresseurs Garrett, capables de produire jusqu’à 55 PSI de oumph!

Afin de suivre la parade de ce monstre de puissance, ils ont également amélioré les organes internes du moteur avec des pistons plus robustes ainsi qu’un collecteur d’admissions fait maison, entre autres choses. Tout ceci dans le but bien sûr de cracher les 2000 chevaux en toute sécurité et efficacement.

Cependant, la partie la plus facile était de construire le moteur. En effet, conduire à une vitesse de plus de 300 km/h a de quoi mettre au défi la stabilité et l’aérodynamique du véhicule. On a donc abaissé le Land Speed Cruiser, afin de réduire significativement la turbulence d’air qui passe sous le VUS. Finalement, pour accommoder des pneus Michelin Pilot Super Sport, le châssis a été aminci de 3 pouces.

C’est à Carl Edwards, ancien pilote NASCAR, que l’on doit ce nouveau record du VUS le plus rapide au monde, et ce, par plus de 30 km/h.