En marketing, on utilise une variété incroyable de techniques pour rejoindre un auditoire ciblé. Récemment, dans le domaine de l’automobile, Nissan s’est démarquée grâce à une collaboration très réussie avec La Guerre des Étoiles. On y a vu des publicités liant les deux marques, des évènements promotionnels, des projets spéciaux et j’en passe.

On observe également des partenariats entre des constructeurs automobiles et des films à succès américains qui visent à promouvoir un nouveau modèle de voiture. Par exemple, Iron Man se balade en Audi R8, Capitaine America en Acura NSX et les personnages du Parc Jurassique en Mercedes-Benz.

Récemment, Audi a décidé de s’associer avec une production américaine, mais cette fois-ci pour promouvoir un projet bien différent. Depuis 2015, le manufacturier de Ingolstadt en Allemagne s’est donné pour mission de fabriquer un véhicule adapté à des missions spatiales. En collaboration avec la start-up Part-Time Scientist, Audi a développé un véhicule intelligent capable de se déplacer et d’analyser l’environnement hostile dans lequel il se trouve.

Dans le cadre de la sortie du film Alien : Convenant, Audi et Part-Time Scientist présentent le fruit de leur travail. Dans le cadre du programme « Audi Lunar Quattro », les deux partenaires ont créé un véhicule à traction intégrale ultra léger doté d’un moteur électrique Audi e-tron.

En fait, leur défi consistait davantage à créer le bolide lunaire le plus léger qui soit. Pour y parvenir, ils ont utilisé de l’aluminium sur plus de 85% du véhicule. De plus, les pièces ont été fabriquées par une imprimante 3D, située au quartier général du constructeur en Allemagne.

Le résultat final est prometteur. Avec un poids total de 30 kg, le « Mission to the Moon » de Audi sera lancé sous peu. Selon le constructeur, ce projet lui permettra de peaufiner son système Quattro et de prouver, encore une fois, son efficacité. Avec un tel projet associé à une production cinématographique, c’est plus un coup de publicité qu’un projet de recherche et développement. Quoiqu’il en soit, nous verrons bien les résultats lorsqu’il sera mis à l’essai!