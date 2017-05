Les festivités entourant la journée internationale de Star Wars ont fait beaucoup jaser la semaine dernière. On a vu une panoplie de vidéos toutes plus créatives les unes que les autres. Par contre, une nouvelle automobile est malheureusement passée sous silence. Effectivement, de récentes révélations concernant le design de la Mustang 2018 ont été dévoilées par Ford. Melvin Betancourt, un designer chez le constructeur américain, nous a partagé sa muse, son inspiration : Darth Vader.

Effectivement, Betancourt affirme que lorsque son équipe et lui dessinaient la Ford Mustang 2018, « ils voulaient un modèle plus agressif, plus imposant. À partir de ce moment, les formes du casque de Darth Vader sont devenues une inspiration pour le devant de la voiture ».

Au premier coup d’oeil, seul un devin aurait pu dire que les nouvelles courbes de la Mustang sont inspirées du sombre seigneur. Par contre, avec un peu de recul, il est vrai que les ressemblances sont frappantes. La partie avant de la voiture s’apparente au protège buccal du casque de Vader. On y retrouve des lignes et des courbes qui nous rappellent l’imposant seigneur Sith.

Si leur objectif était de rendre la voiture plus agressive, c’est très réussi. En s’inspirant d’un vilain mythique comme Darth Vader, il est évident que le résultat ne pouvait qu’être intéressant. En extrapolant un peu, on peut se demander à quoi ressemblerait la prochaine Fiat si elle s’inspirait du visage de Voldemort… personnellement, je trouve qu’elle lui ressemble déjà!