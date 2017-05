Fiat Chrysler Automobiles a dévoilé les prix du nouveau VUS haut de gamme Stelvio, qui soit dit en passant, offre de série la transmission intégrale Q4 intelligente.

Le Stelvio et le Stelvio Ti seront offerts plus tard cet été à un PDSF de 52 995 $ et de 54 995 $ respectivement, frais de transport et de préparation en sus. Quant au Stelvio Quadrifoglio et son moteur de 505 chevaux, sa date de mise en vente ainsi que son prix seront connus plus tard cette année.

Sans surprise, le Stelvio reçoit plusieurs caractéristiques de série, notamment un moteur turbo de 2,0 L à injection directe de 280 ch qui accomplit le 0 à 100 km/h en 5,5 secondes, un habitacle garni de cuir véritable, des sièges avant et un volant chauffants, un démarreur à distance avec entrée passive, des phares bixénon, un échappement à deux embouts, un arbre de transmission en fibre de carbone, un volant à partie inférieure plate inspiré de la Formule 1, pour ne nommer que celles-là.

« Le tout nouveau Stelvio souligne le retour en force d’Alfa Romeo en Amérique du Nord avec un VUS intermédiaire haut de gamme qui se démarque véritablement dans le segment », déclare Reid Bigland, chef d’Alfa Romeo. « Tous les modèles Stelvio, des VUS ne pouvant provenir que de l’Italie, offrent une puissance en tête de catégorie, un comportement routier dynamique exceptionnel, une transmission intégrale de série, des technologies évoluées, un style italien séduisant et une expérience de conduite palpitante. »

Il a reçu son nom du col de Stelvio, le plus haut col montagneux d’Italie, blotti dans les Alpes italiennes.