Bien qu’on ait droit à une première image de son profil, c’est au Concours d’Élégance de la Villa d’Este, en Italie le 26 mai prochain, que l’on pourra apercevoir une version concept de la nouvelle BMW Série 8 Coupé, prévue pour 2018.

Lors de l’assemblée générale annuelle de BMW, le président du Conseil d’administration de BMW AG, Harald Krüger, a déclaré;

« La BMW Série 8 Coupé prolongera notre tradition de luxueux coupés sport, et ajoutera un modèle de rêve à notre gamme – une tranche de pure fascination automobile ». « La Série 8 Coupé renforcera notre quête de leadership dans le segment du luxe. Je peux vous dire aujourd’hui qu’il s’agira d’un authentique coupé sportif de luxe ».

On a pu apercevoir la BMW Série 8 déjà, en effet, construite entre 1989 et 1999, ce coupé a été la deuxième voiture de la marque à proposer un moteur 12 cylindres, la 850i. C’est à l’automne de 1993 qu’arrive la 840Ci à moteur V8, sans oublier la version plus sportive préparée par Motorsport, la 850CSi.