Laval, Québec, le 14 mai 2017. C’est avec une grande fierté que Simon Dion-Viens et son équipe de course SDV Autosport annoncent aujourd’hui une entente de deux ans avec la compagnie Castrol Canada afin de lui permettre de disputer un minimum de cinq courses par saison dans la très compétitive série Nascar Pinty’s.

Ce sera d’ailleurs au volant d’une toute nouvelle voiture, une Dodge Challenger portant le numéro 25 de l’équipe CBRT aux couleurs de Castrol Canada que Simon Dion-Viens prendra le départ des cinq courses disputées dans l’est du Canada au cours de l’été prochain.

« Je travaille avec la compagnie Castrol Canada depuis mes touts débuts en course automobile il y a déjà plus de 15 ans. J’ai toujours eu une excellente relation avec toute leur équipe. Ce sont des gens passionnés et il s’agit donc d’un partenariat naturel entre moi et tous mes autres partenaires dont Bestbuy Pièces d’Auto, WE Finance et Olivier Kamouraska Chrysler.

Au fil des années, j’ai eu l’opportunité de remporter trois championnats québécois et un championnat canadien grâce à leurs excellents produits. Comme je suis moi-même mécanicien, je sais que le choix de l’huile est primordial pour obtenir des performances maximales et une excellente fiabilité. Pour l’année 2017, je suis vraiment très heureux de pousser notre collaboration à un niveau supérieur« nous explique le pilote Nascar.

Étant impliqué en course automobile avec plusieurs autres équipes canadiennes, les gens de chez Castrol Canada était tout de même à la recherche d’une visibilité supérieure dans les régions du Québec et des Maritimes. Nous en sommes donc venu à une entente au cours de laquelle j’agirai à titre d’ambassadeur de la marque autant sur la piste que lors d’évènements promotionnels.

Je tiens à remercier sincèrement Castrol Canada ainsi que toutes les autres compagnies qui me supportent dans mon programme de course NASCAR. Je suis impliqué en course automobile depuis les 15 dernières années et j’ai la chance d’avoir le support et la confiance d’excellents partenaires » poursuit Dion-Viens.

Le pilote de la Dodge 25 CastrolCanada/BestbuyPiècesd’auto/WEFinance/OlivierKamouraskaChrysler aura d’ailleurs un grand défi à relever au cours de la saison, lui qui aura a disputer trois courses sur circuit ovale et deux courses sur circuit routier.

« Nous avons sélectionné les courses de l’Autodrome Chaudière, du circuit de ICAR, du Grand Prix de Trois-Rivières, du circuit de Riverside en Nouvelle-Écosse et l’Autodrome St-Eustache en raison des besoins en visibilité de mes partenaires. Je suis conscient qu’une lourde tâche d’apprentissage m’attend pour les circuits ovales mais j’aurai la chance d’avoir le support et l’excellent matériel de l’équipe CBRT afin d’être en piste avec une voiture compétitive. De plus, Clément Samson agira à titre de chef d’équipe pour une 4e année consécutive et j’aurai aussi l’opportunité de me pratiquer au volant d’une voiture de type Late Model au cours des prochaines semaines pour prendre de l’expérience sur circuit ovale »nous explique Dion-Viens.

La première sortie officielle de Simon Dion-Viens dans la série NASCAR Pinty’s s’effectuera donc le 17 juin prochain sur le circuit de l’Autodrome Chaudière, situé dans la région de Québec. D’ici la, vous pouvez suivre les activités de l’équipe de course et de Simon Dion-Viens sur Facebook/ Instagram @sdvautosport

À propos de Castrol Canada : Wakefield Canada est le distributeur national pour tous les produits de grande qualité Castrol ainsi que pour les dégraisseurs SuperClean. Wakefield Canada assure la distribution aux détaillants automobiles, commerciaux, d’équipements lourds ainsi qu’aux concessionnaires de motos et de véhicules récréatifs. Ce sont des leaders dans l’industrie; ils offrent un programme de marketing très bien structuré afin d’assurer la croissance de la marque dans les commerces au détail. Wakefield Canada assure les ventes, le marketing et la distribution de leurs produits chez plus de 5000 clients à travers le Canada dans plusieurs différents segments incluant :vente aux détail, grossiste, distribution de pièces automobiles et d’équipement lourd, ateliers mécaniques franchisées, service de lubrification Express, flottes et compagnies de véhicules lourds, concessionnaires de véhicules neufs, opérateurs d’engins de chantier et de véhicules hors route, fabricants d’équipement d’origine (OEM) et flottes municipales.

Vous pouvez suivre Castrol sur Facebook et Twitter @CastrolCanada.

Pour plus d’informations à propos des produits Castrol, visitez le www.castrol.ca

Pour plus d’informations au sujet de Wakefield Canada, visitez le www.wakefield.ca

Simon Dion-Viens tient d’ailleurs à remercier ses principaux partenaires : Castrol Canada, BestBuy Pièces d’Autos Rive-Sud, WE Finance, Olivier Kamouraska Chrysler, le GP3R, Le Guide de l’Auto ainsi les Entreprises Rémi Charest, KOMSTK Wrap/design et le concepteur graphique Jerry Hall.

Pour plus d’informations :

Simon Dion-Viens 418-860-6135