Pour 2018, les Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ et S 65 reçoivent un nouveau moteur, une nouvelle boîte automatique, nouvelle transmission intégrale, nouveau design intérieur et extérieur. Sur la S 63 4MATIC+, Mercedes-AMG a radicalement révisé sa dynamique de conduite ainsi que son apparence.

Afin de réduire significativement sa consommation, on a remplacé le V8 biturbo 5,5 L par un V8 biturbo de 4,0 L. Malgré une cylindrée plus petite, cette nouvelle motorisation crache tout de même 612 chevaux métriques, soit 27 de plus que la précédente. Et avec un sprint 0-100 km/h en 3,5 secondes, ce luxueux salon sur roues se mesure admirablement aux purs bolides sport.

De plus, la boîte à 7 rapports cède sa place à l’automatique sport à 9 rapports AMG MCT. Sans oublier bien entendu le système à rouage intégral AMG Performance 4MATIC+ pour une performance optimale.

Pour la S 65, au sommet de la gamme avec son V12 6,0 L biturbo de 630 chevaux métriques, elle gagne aussi un nouveau look. La S 65 et la S 63 4MATIC+ possèdent dorénavant de nouveaux phares à DEL Multibeam, de nouveaux parechocs plus agressifs, ainsi que de nouveaux tuyaux d’échappement, qui lui donnent une allure distinctive.

Laissons plutôt parler les images…