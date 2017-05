Afin de venir en aide aux sinistrés des récentes inondations au Québec, la Croix-Rouge canadienne recevra de la Fondation Honda Canada 100 000 $, et 50 000 $ de la part de Toyota Canada et Toyota Services Financiers. Tout cet argent servira, entre autres, à offrir des services d’accueil et d’hébergement, de soutien au bien-être émotionnel, de la nourriture, des premiers soins ainsi que des fournitures.

« Chez Toyota Canada Inc., nous sommes déterminés à soutenir les centaines de communautés au Canada où nous vivons et travaillons, notamment en apportant une aide immédiate dans les moments difficiles », a indiqué Larry Hutchinson, président-directeur général de Toyota Canada Inc. « En ces moments difficiles, nos pensées accompagnent toutes les personnes – nos familles, amis et voisins – qui ont été touchées par les inondations. »

« Nous saluons les efforts de secours déployés sur le terrain par la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux personnes, aux familles et aux communautés touchées par les inondations, et nous leur offrons notre soutien », a ajouté Darren Cooper, président de Toyota Services Financiers. « Il est important de faire preuve de solidarité en prêtant main-forte aux victimes de cette catastrophe naturelle. »

« Honda désire venir en aide aux nombreuses personnes et familles dévastées par les récentes inondations au Québec, car le soutien aux Canadiens en temps de crise représente un pilier fondamental de la mission de la Fondation, a déclaré Dave Jamieson, président du conseil de la Fondation Honda Canada. Tandis que nous avons réagi à des catastrophes naturelles dans le passé, tant au pays qu’à l’étranger, appuyer la Croix-Rouge canadienne est un moyen efficace de venir en aide rapidement aux personnes affectées. Honda encourage tous les Canadiens à donner à la Croix-Rouge canadienne dès maintenant afin de prêter assistance aux citoyens les plus vulnérables qui ont été affectés par cette terrible situation. »

Chapeau à Toyota et Honda, et courage aux sinistrés!