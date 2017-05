Depuis quelques années, le constructeur allemand a pris l’initiative de publier ses propres « photos-espionnes » afin de générer un engouement autour d’un nouveau modèle. Cette fois-ci, c’est la BMW M5 que l’on a dévoilée dans son habillage de camouflage.

La sixième génération de la puissante berline M5 sera lancée plus tard en 2017, millésimée 2018 au Canada. Sous le capot, on aura toujours droit à un V8 biturbo de 4,4 litres, mais celui-ci aurait été mis à jour avec une injection à plus grande pression, de nouveaux turbocompresseurs, une lubrification améliorée et un système de refroidissement plus performant. La puissance et le couple n’ont pas encore été dévoilés, mais l’on promet une sonorité encore plus féroce que celle de sa devancière.

L’ancienne M5 développait 560 chevaux, mais BMW avance que la nouvelle génération disposera d’une puissance et d’un couple supérieurs. On peut donc s’attendre à au moins 600 chevaux pour la M5 2018, et BMW annonce un 0-100 km/h d’environ 3,5 secondes.

Le moteur sera boulonné à une boîte automatique à huit rapports, mais qui ne mise pas sur un double embrayage, comme c’était le cas dans l’ancienne M5 et comme c’est le cas dans l’actuelle M6 – qui partagent la même motorisation. Toutefois, le passage des rapports devrait être ultra rapide, aux dires du constructeur.

On vante également le rouage intégral M xDrive, optimisé par la division de performance de BMW pour offrir une dynamique de conduite plus sportive. Cette transmission favorisera évidemment les roues arrière en conduite normale, et acheminera de la puissance aux roues avant lors de pertes d’adhérence, que ce soit dans la neige ou sur une piste. De plus, le conducteur pourra carrément désactiver le train avant s’il préfère une conduite entièrement à propulsion. La M5 sera le premier modèle à profiter du système M xDrive.

L’instrumentation de la BMW M5 2018 sera plus moderne, avec des cadrans analogiques, mais aussi un indicateur de vitesse numérique et un affichage tête haute plus gros. De plus, on a redessiné le levier de vitesses, l’ancien étant inutilement complexe.

La nouvelle M5 se joindra aux autres variantes de la BMW Série 5, qui au Canada compte actuellement la 530i xDrive de 248 chevaux, la 540i xDrive de 335 chevaux, la 530e xDrive hybride rechargeable, avec une puissance combinée de 248 chevaux, et la M550i xDrive et son V8 biturbo de 455 chevaux.