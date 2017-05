Trois-Rivières (Québec, Canada), 17 mai 2017 – L’ambassadeur de Les Industries Spectra Premium Jean-François Dumoulin sera en piste pour la première course de la saison ce week-end sur le circuit du Canadian Tire Motorsport Park (Bowmanville, Ontario). Plus déterminé que jamais, il a l’occasion cette année de déployer tout son talent de coureur automobile pour dix événements de la série NASCAR Pinty’s au volant de la voiture #04 aux nouvelles couleurs de Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA.

Pendant les 51 tours de l’épreuve Can-Am « 200 », l’ambassadeur de Spectra Premium compétitionnera pour la première fois avec le radiateur haute performance NSCR100 sous le capot. Les ingénieurs de Spectra Premium et les équipiers #04 ont mis à contribution leurs expertises afin de perfectionner le produit, notamment lors des essais des 25-26 mars et 3 mai derniers.

« J’ai très hâte d’être en piste au CTMP, de commencer la saison et de participer à la première course avec le radiateur NSCR100. C’est une piste que j’apprécie particulièrement et nous voulons nous qualifier à l’avant afin de performer. La fin de course est mon point fort et nous serons là », partage l’ambassadeur de Spectra Premium, Jean-François Dumoulin.

C’est un circuit que Jean-François Dumoulin connait bien pour y avoir enlevé le drapeau quadrillé dans différentes séries et enseigné en tant qu’instructeur de pilotage professionnel (Fiorano Racing et autres). Notamment, pendant plusieurs années, Jean-François Dumoulin a accompagné l’équipe de course à succès Speed Merchants dans l’optimisation de leurs résultats en Coupe Challenge Porsche GT3 (Canada et États-Unis). En plus de ses participations en série NASCAR Pinty’s (trois top-5 dont un podium), le Québécois compte sept podiums sur ce tracé, dont trois victoires, en 1997 (Formule Ford), 2000 (Motorola Cup) et 2003 (Grand-Am Cup).

Les essais de début de saison (3 mai) ont été profitables pour l’ambassadeur de la marque Spectra Premium. « Le partenariat avec Spectra Premium se consolide, nous sommes comme une grande famille. Cet hiver, plusieurs ajustements ont été apportés et les essais se sont bien déroulés, les temps étaient rapides. Maintenant, nous sommes impatients de mettre à l’épreuve ces améliorations dans le peloton. » Le pilote, le chef d’équipe Robin McCluskey et les équipiers sont prêts à performer. Rendezvous les 20 et 21 mai pour une course haute en action.

Horaire du week-end ci-dessous et au http://hometracks.nascar.com/racedayschedule/nps-ctmp-52117-schedule

Suivez la course sur le web http://hometracks.nascar.com/nps/race-central-live-2017-ctmp

À PROPOS DES PARTENAIRES

Les Industries Spectra Premium est une société privée située à Boucherville, Québec, Canada. Elle œuvre dans le domaine de la fabrication et de la distribution de pièces automobiles et compte une équipe dédiée d’environ 1 300 personnes. Spectra Premium dispose de quatre installations manufacturières et 17 entrepôts. Doté d’un réseau de distribution international, appuyé par un service à la clientèle et après-vente inégalé, Spectra Premium incarne le choix des fabricants d’origine, des techniciens automobiles et des bricoleurs pour la fiabilité et la grande qualité de ses pièces, ainsi que de systèmes automobiles fiables. Spectra Premium, des pièces de confiance (spectrapremium.com).

Bernier Crépeau Trois-Rivières : Fort de ses 25 années d’expérience, l’entreprise familiale s’est bâti une réputation des plus enviables dans le domaine d’acquisition de véhicules. Si la pérennité de cette entreprise tient à la loyauté de sa clientèle, elle tient d’abord par la confiance et la communication de son équipe. Cette équipe est à votre disposition. Prête à vous écouter, à vous entendre. D’la passion, de l’écoute et de la détermination. Une équipe le cœur dans la main, les oreilles grandes ouvertes (berniercrepeau.com).

Groupe Bellemare : L’entreprise Thomas Bellemare Ltée. se veut dynamique, prête à relever les défis, innovatrice et composée d’une équipe familiale, en pleine évolution. Le passé étant garant de l’avenir, l’entreprise compte sur une équipe formidable et bénéficie d’une clientèle de choix. Étant très diversifiée et offrant des services dans de nombreuses lignes (transport, béton, machinerie lourde, grues, abrasifs et minéraux, environnement et recyclage), les clients sont encore mieux servis (groupebellemare.com).

Motorsports In Action : Avec plus de 50 ans d’expérience en sport automobile, MIA fait sa marque dans l’industrie de La Belle Province. Étant situé sur le site de l’Autodrome St-Eustache, nos clients ont l’assurance de résultats en temps réel pour les essais de leurs véhicules. Notre philosophie d’achat centralisé en un seul endroit est notre force, de la mécanique avancée à la maintenance des véhicules exotiques, de l’assemblage complet de voitures de course, en passant par le design soigné et la peinture de prestige (motorsportsinaction.com).

Trois-Rivières Mitsubishi est fier d’être l’un des premiers concessionnaires Mitsubishi au Canada (ouverture en 2002). L’engagement de Mitsubishi se définit par la qualité, la fiabilité et la durabilité des véhicules, notamment avec ses 10 ans de garantie, la meilleure de l’industrie ! Fierté, intégrité, respect sont les valeurs de l’équipe de Trois-Rivières Mitsubishi (troisrivieresmitsubishi.com).

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU RADIATEUR NSCR100 :

Radiateur entièrement en aluminium, utilisant les épaisseurs de matériaux optimums et balancées afin d’assurer un poids minimal;

Tubes réalisés à partir d’un matériau plus robuste pour une durabilité bonifiée;

Les premières rangées de tubes sont renforcies pour augmenter la résistance mécanique tout en maintenant une circulation du liquide de refroidissement;

Le refroidisseur d’huile, également en aluminium, est incorporé dans le réservoir du radiateur éliminant le poids additionnel ainsi que les tuyaux et connections, ce qui permet de libérer de l’espace sous le capot de la voiture;

La configuration inclue des points d’ancrages qui permettent l’installation/retrait du radiateur de façon rapide et efficace (les outils spéciaux ne sont plus nécessaires), tout en permettant d’incliner le radiateur dans l’angle souhaité pour une circulation d’air optimisée;

Une installation robuste du radiateur sur la structure d’entrée d’air, utilisant des attaches rapides telles qu’utilisées par l’aviation et les véhicules de courses haute performance ;

Des supports de ventilateurs légers intégrés permettant une installation sécuritaire et robuste d’un grand éventail de ventilateurs électriques avec un minimum de restriction de la circulation d’air;

Un système d’insert fileté standard pour une installation rapide et fiable du ventilateur;

Une connexion d’entrée universelle offrant, sans tracas, la personnalisation du tuyau du circuit de liquide de refroidissement, basée sur les besoins de chaque équipe de course;

Une relocalisation de l’évent du radiateur pour éviter les dommages en cas d’incident frontal léger.

FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE DE JEAN-FRANÇOIS DUMOULIN

Premier podium en série NASCAR Pinty’s le 17 mai 2015 (3e position – Canadian Tire Motorsport Park). Au cours de la saison 2015, il cumule 4 top-5 et 7 top-10.

Le premier québécois à gagner deux fois l’épreuve Rolex 24 à Daytona; (2004 en SGS et 2007 en GT).

Remarqué par les recruteurs de la légendaire Filière Player’s (Formule Ford et Atlantique), il devient un des plus jeunes pilotes à être pressenti comme un sérieux candidat pour le titre de champion en Formule Ford pour les saisons 1996 et 1997.

Champion de la série Grand-Am Continental Tire Sports Car Challenge GS, USA en 2003 (9 podiums).

Champion de la série Grand-Am Continental Tire Sport Car Challenge ST, USA en 2002 (5 podiums).

Lors de l’épreuve Nascar Nationwide à l’édition 2009 du Grand Prix de Montreal, après un départ en 35e position, il termine sa première course en 7e position à bord d’une voiture endommagée et gagne ainsi le cœur de nombreux admirateurs.

En 2000, au Molson Indy en Ontario, il se mérite une 2e position au championnat de la série Motorola Cup. De plus, après avoir débuté l’épreuve en 52e position, il termine vainqueur, se méritant ainsi les honneurs de la remontée la plus spectaculaire.

