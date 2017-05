Trois-Rivières (Québec, Canada), le 18 mai 2017 – Le 21 mai prochain, Louis-Philippe Dumoulin participera à la première épreuve de la saison 2017 en série NASCAR Pinty’s sur le circuit du Canadian Tire Motorsport Park (Bowmanville, Ontario). Détenteur de quatre podiums dont deux victoires et sept top-5 sur ce tracé, l’équipe WeatherTech Canada / Groupe Bellemare ne vise rien de moins que le podium pour sa sixième année de partenariat avec WeatherTech Canada.

Faisant suite à l’annonce de la semaine dernière concernant la prolongation du partenariat pour deux années supplémentaires avec WeatherTech Canada / Groupe Bellemare, Louis-Philippe Dumoulin est impatient de se retrouver de nouveau en piste.

« C’est stimulant de commencer une nouvelle saison avec une entente de cette ampleur. Tous les ans et à chaque course, nous nous présentons avec une grande motivation. Rien n’est laissé au hasard et rien n’est pris pour acquis. Nous voulons commencer en force et nous savons que nous pouvons performer comme par le passé », partage avec aplomb le champion 2014 de la série NASCAR Canada.

Faisant toujours équipe avec le réputé chef d’équipe Bill Burns, 2017 marquera la deuxième année de la préparation à l’interne des voitures pour Dumoulin Compétition. La période hivernale a été consacrée au développement d’améliorations multiples sur la voiture. Les essais du 3 mai dernier furent concluants et c’est avec engouement que l’équipe #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare s’apprête à commencer la saison en force. « L’équipe est passionnée et a investi l’expertise dans la performance des voitures cet hiver, nous avons très hâte de le démontrer en piste et de se battre pour le championnat tout au long de la saison. »

Horaire du week-end ci-dessous

Suivez la course sur le web http://hometracks.nascar.com/racedayschedule/nps-ctmp-52117-schedule

À PROPOS DES PARTENAIRES

WeatherTech Canada fabriquent et manufacturent des tapis de voiture toutes saisons, des revêtements de plancher digital ainsi que des garde-boues (sans perçage) pour tous les types de véhicules en Amérique du Nord. Les ingénieurs utilisent les outils les plus sophistiqués disponibles pour la saisie des données et la géométrie complexe des véhicules pour assurer un ajustement parfait. WeatherTech… Où la technologie et la protection contre les intempéries se rencontrent !

Groupe Bellemare : L’entreprise Thomas Bellemare Ltée. se veut dynamique, prête à relever les défis, innovatrice et composée d’une équipe familiale, en pleine évolution. Le passé étant garant de l’avenir, l’entreprise compte sur une équipe formidable et bénéficie d’une clientèle de choix. Étant très diversifiée et offrant des services dans de nombreuses lignes (transport, béton, machinerie lourde, grues, abrasifs et minéraux, environnement et recyclage), les clients sont encore mieux servis groupebellemare.com.

