Ces jours-ci à Mountain View en Californie, se tient la conférence Google I/O, considérée comme le plus grand et plus important événement de l’industrie de développement de logiciels au monde. Volvo et Audi en ont profité pour présenter leur nouveau système multimédia, tous deux basés sur le système d’exploitation Android.

Le constructeur Volvo, en partenariat avec Google, développera la prochaine génération de son système multimédia et la connectivité, bâtie avec Android, offrant ainsi un large éventail d’applications et de services. D’ici deux ans, les nouveaux modèles Volvo en seront équipés. Cette association promet de révolutionner la manière dont les conducteurs interagissent avec leurs véhicules.

Henrik Green, vice-président en recherche et développement chez Volvo a déclaré : « Avec l’avènement d’Android, nous accueillerons un riche écosystème tout en conservant l’interface iconique de Volvo. Nous offrirons des centaines d’applications populaires et la meilleure expérience-utilisateur dans ce vaste environnement connecté. »

Du côté d’Audi, c’est à bord de son concept Audi Q8 Sport qu’a été dévoilé sa plateforme technologique, qui compte déjà sur Android. Les nouvelles fonctions incluent Spotify, Google Play Music ainsi que l’assistant Google, toutes accessibles sur le large écran tactile MMI.

L’intégration en transparence d’Android permet un potentiel formidable, et avec plus de 1,4 milliard d’utilisateurs à travers le monde, c’est sans aucun doute la plateforme la plus populaire sur la planète.