Plusieurs photos-espionnes ont commencé à circuler, présentant la nouvelle camionnette du groupe Fiat Chrysler Automobiles, un véhicule basé sur le Jeep Wrangler Unlimited dont on reconnait rapidement plusieurs éléments de style, notamment la grille à sept barres. C’est osé, mais le groupe FCA est réputé pour développer des modèles que ne laissent personne indifférente.

On ne connait pas son nom, mais on sait qu’il aura quatre portes et partagera ses composantes mécaniques avec le Wrangler, notamment le V6 de 3,6 litres Pentastar produisant près de 300 chevaux. Les deux véhicules seront d’ailleurs assemblés conjointement à l’usine Chrysler de Toledo. On spécule aussi sur la disponibilité du moteur 3,0 litres diesel, s’il revient un jour au catalogue.

Copyright: Chris Doane Automotive

Le modèle, qui se destine à rivaliser notamment avec le Honda Ridgeline, devrait disposer d’une capacité de remorquage de 7 000 lbs, le plaçant ainsi en ligne avec les autres camionnettes intermédiaires du segment.

Selon ce que l’on sait, le véhicule serait commercialisé l’an prochain en modèle 2019.