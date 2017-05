Ça y est! Les toutes nouvelles Honda Civic Si coupé et berline 2017 sont en vente au Canada à partir d’aujourd’hui. Les prix de détail suggérés débutent à 28 490 $ pour la berline et 28 890 $ pour le modèle coupé, frais de transport et de préparation en sus.

Révélé le mois dernier, ce duo représente l’ajout le plus sportif et le plus audacieux du pedigree de la Civic, du moins, en attendant l’arrivée de la Civic Type R. La Si est propulsée par un quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre, avec 205 chevaux et un couple de 192 lb-pi, jumelé à une boîte manuelle à six rapports.

Grâce à quelques kilos en moins, une structure plus rigide, un châssis perfectionné, une suspension sport, des pneus plus larges et un centre de gravité plus bas, la Civic Si 2017 promet une meilleure stabilité et des virages plus serrés.

Afin de compléter son look sportif plus agressif, on lui a greffé de larges prises d’air, des phares à DEL, des jantes en alliage de 18 pouces à 5 branches, un tuyau d’échappement central chromé et un aileron arrière surélevé, entre autres.

L’intérieur nous accueille avec des sièges sport exclusifs avec coutures rouges ainsi que les lettres Si brodées, un volant gainé de cuir, un levier de vitesses en cuir et aluminium, une instrumentation TFT rouge, un panneau d’instruments au fini carbone, et des pédales sport en aluminium.

Voici d’autres caractéristiques parmi tant d’autres : un climatiseur automatique bizone, un frein de stationnement électronique, un écran multimédia de 7 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, sans oublier la chaîne sonore de 450 watts à 10 haut-parleurs.