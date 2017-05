L’agence spatiale américaine (NASA) travaille sur une grande quantité de projets et bien souvent, dans la plus grande discrétion. Il y a quelques semaines, on a été témoins des premiers essais publics d’un véhicule sur lequel la NASA et un autre partenaire travaillent depuis 2016. Et bien franchement, il a de la gueule!

Le tout dernier Rover, construit par l’agence américaine a pour objectif d’explorer Mars et étudier ses moindres secrets. Cependant, la NASA ne nous a pas dit que cette dernière création ressemblait énormément à la voiture du chevalier de Gotham dans le film Batman : Le Commencement. Les deux bolides sont noirs mats, imposants et uniques!

Selon Marc Parker, l’homme à la tête du design et de la fabrication, le véhicule est équipé de 6 roues et il est propulsé par un moteur entièrement électrique. La carrosserie ainsi que la structure du véhicule sont faites d’aluminium et de fibre de carbone. Il mesure 8 mètres de long, 4 mètres de large et 3 mètres de hauteur et son poids estimé est de 5 000 livres. Malheureusement, le véhicule ne mettra jamais une roue sur la planète rouge. Il sera néanmoins utilisé lors d’une campagne éducative américaine du nom de « Un été sur Mars ». Vous pourrez assurément le croiser dans un établissement scolaire près de chez vous.

De plus, certaines rumeurs disent que la Batmobile de la NASA prendrait place dans une émission télé très bientôt. Lorsque la question a été posée à Marc Parker, il n’a pas rejeté la rumeur. Il a seulement précisé qu’il était tenu de garder le secret. À suivre…