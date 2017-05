Nombreuses sont les vidéos où l’on voit une Lamborghini dépasser à toute vitesse ses collègues sur les rues. La plupart du temps, on observe cette sportive en tête de course, suivie de près par une autre voiture exotique. Aujourd’hui, l’équipe du Guide de l’auto est tombée sur une vidéo où l’on voit une Lamborghini Aventador se faire anéantir par… une Toyota Supra?

Effectivement, la vidéo dont il est question illustre une course de rue qui oppose une Toyota Supra à une Lamborghini Aventador. Les deux voitures se baladent à toute vitesse, d’une voie à l’autre, jusqu’à ce que la Supra prenne la tête. Ensuite, on perd complètement de vue la Lamborghini. Évidemment, nous n’avons pas tous les détails de cette course. Cela dit, cette course n’en demeure pas moins enivrante!

Cette vidéo n’est pas sans rappeler la célèbre scène du premier Rapide et Dangereux, où le regretté Paul Walker affronte une Ferrari au volant de sa Toyota Supra. Nul besoin de vous dire qui a gagné la course…

Dans un même ordre d’idées, l’équipe du Guide tient à vous rappeler l’importance de demeurer prudent sur les voies publiques. Un tel comportement peut vite entraîner des sanctions judiciaires et pénales. Nous vous invitons à fréquenter les établissements conçus pour recevoir ce genre d’activités. Après tout, une séance sur un circuit fermé ne vous coûtera jamais autant qu’une contravention pour excès de vitesse!