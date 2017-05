Bentley a créé l’ultime accessoire pour les amateurs de fauconnerie, fabriqué de main de maître par Mulliner, division de Bentley. Il s’agit en fait d’une installation, dans le coffre du Bentayga, conçue de deux coffres en liège qui contiennent évidemment tout ce que bon fauconnier doit posséder…

Une caisse contenant des rafraîchissements ainsi qu’un support pour le faucon bien entendu, tous deux dans des tiroirs amovibles pour faciliter l’accès. Dans l’unité de vol principale niche un tiroir dans lequel vous pourrez loger tous les accessoires requis pour ce sport unique.

Geoff Dowding, directeur de Mulliner, a déclaré : « La fauconnerie Bentayga démontre le talent de nos artisans spécialisés. Ils arrivent à concevoir d’élégantes et exquises solutions sur mesure pour satisfaire n’importe quel style de vie ou hobby. Comme la fauconnerie est considérée comme un sport de roi au Moyen-Orient, il était indispensable que cette installation soit aussi luxueuse que pratique et durable afin de convenir à nos chers clients là-bas et partout dans le monde. »

Pour le commun des mortels, on peut toujours admirer ces superbes clichés qui témoignent du travail fantastique de Mulliner…