Depuis 1973, la Honda Civic demeure au sommet du palmarès des ventes au Canada, il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’elle soit rendue à deux millions d’exemplaires! La Civic, construite à Alliston en Ontario, représente environ 40% des ventes annuelles, soit dix-neuf belles années à occuper le titre du modèle Honda le plus vendu à travers le monde.

« Le succès de la Civic a mené à la croissance organique d’une Nation Civic, soit une communauté composée de Canadiens passionnés et fidèles, provenant de tous les milieux. Les membres de cette communauté ont peut-être des intérêts différents ou provenir d’endroits différents, pourtant, c’est leur passion pour la Civic qui les unit », a déclaré Jean-Marc Leclerc, vice-président principal des ventes et de la commercialisation de Honda Canada Inc.

Voici quelques faits à son sujet;

Lors de son introduction en 1973, il s’est vendu 747 Civic dans sa première année.

C’est en 2008 qu’a été atteint une année record de ventes avec 72 463 exemplaires vendus.

En mai 2017, les ventes cumulatives canadiennes s’élèvent à 2 000 000!

La production de la Civic à Alliston en Ontario a fait ses débuts en 1988.

À ce jour, plus de 4,8 millions de Honda Civic ont été construites au Canada.