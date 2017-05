Parkmobile, géant dans l’industrie des applications de solutions de stationnement, compte dorénavant sur un joueur clé. En effet, BMW détient désormais la majorité des actions et Marius Koerselman, directeur général de Parkmobile a déclaré que BMW est en quelque sorte « un investisseur stratégique ».

Bien sûr, le stationnement est déjà disponible avec tous les cellulaires, mais dans un futur très proche, il sera possible de trouver un stationnement ou encore faire une réservation pour un espace spécifique, tout ça à partir de votre voiture. Plus besoin de cellulaire!

BMW a acquis Parkmobile en Europe dans le but d’offrir davantage de services à ses clients et devenir beaucoup plus qu’un manufacturier de voitures. D’ailleurs BMW est en phase d’élaboration d’un large éventail de services de mobilité, en corrélation avec la production de ses voitures, afin d’appuyer ce développement.

Malgré l’implication de BMW, Koerselman confirme que l’application Parkmobile restera disponible aux autres constructeurs.