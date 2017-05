En plus de rehausser son niveau de raffinement, le GMC Yukon Denali 2018 reçoit une toute nouvelle transmission automatique Hydra-Matic à 10 rapports. On l’a affublé d’un nouveau design de calandre sculptée, ainsi que des accents de frêne véritable qui ajoutent de la richesse à l’intérieur.

Couplée au moteur V8 de 6,2 litres, la nouvelle transmission automatique 10 rapports Hydra-Matic permet des changements de rapports tout en douceur ainsi qu’une performance améliorée.

« Le Yukon Denali a toujours su harmoniser le style et le contenu, et les améliorations pour 2018 prouvent cet héritage. Les éléments fondamentaux d’un design exclusif, une qualité exceptionnelle et une compétence sans compromis ont fait du Denali une icône depuis près de vingt ans », déclare Duncan Aldred, vice-président de GMC Global.

En plus d’un look plus sophistiqué, la nouvelle calandre assure un flux d’air optimal au radiateur et des obturateurs derrière celle-ci, se referment dans certaines conditions afin de réduire la traînée aérodynamique.

Parmi les caractéristiques disponibles, on retrouve entre autres;

Moteur V8 6,2 litres de 420 chevaux-vapeur

Système du contrôle de stabilité électronique StabiliTrak

Roues de 20 pouces standard et 22 pouces en option

Système d’infodivertissement sur écran 8 pouces incluant Apple CarPlay et Android

Sièges chauffants et ventilés à l’avant, chauffants à la 2e rangée

Le GMC Yukon Denali 2018 sera en vente dès cet automne.