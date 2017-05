Quoi faire quand on est riche ? C’est certain que, nous, on vous recommande d’acheter une belle voiture ! Mais laquelle ? Ah là, c’est chacun ses goûts ! Mais si vous vous intéressez moindrement à la chose, il y a de fortes chances que vous finissiez avec une Porsche.

En effet, les voitures de Stuttgart représentent un parfait équilibre en performances et raffinement. Toutefois, les millions ne font pas un bon pilote ! Si vous voulez profiter au maximum de votre Porsche, et risquer de perdre votre permis de conduire, vous avez besoin de quelques petites leçons de conduite!

Il existe ainsi plusieurs écoles de perfectionnement au Québec et en Ontario, mais là, en voici enfin une faite sur mesure pour les amateurs de la marque au cheval cabré (pas Ferrari, l’autre là).

Forte de son succès international avec son programme d’écoles de conduite haute performance, Porsche ouvre enfin une école de conduite au Canada !

Se situant sur le Circuit de Mosport en Ontario, à 45 minutes de Toronto, cette école vous permettra d’atteindre de nouveaux niveaux. En fait, le but de cette école est de permettre à des individus fortunés de se perfectionner au point de pouvoir, un jour, courser en formule Porsche GT3 Cup, et éventuellement, courser en Allemagne avec les meilleurs !

Mais bon, pour l’instant, il n’y a que le niveau 1 d’offert en Ontario. Baptisé « Precision », il vous propose, pour 2495$, deux jours d’exercices qui vous permettront de mieux contrôler votre voiture, ainsi que de faire quelques tours endiablés sur la piste de développement de Mosport !

Éventuellement, vous voudrez également faire les niveaux « Performance », « Master », «Master RS » et « Master RSR», mais bon, chaque grande aventure débute par un premier pas.

Pour avoir goûté à un concentré de ce que cette école a à offrir, on se doit de souligner le professionnalisme et la compétence des instructeurs qui s’y trouvent.

Si la conduite de performance sur circuit ne vous intéresse pas, il y a toujours le Camp4 sur glace, ou encore le Performance Tour qui pourraient vous intéresser!