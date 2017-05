Au cours des années, on a pu voir une tonne d’associations entre des marques et des personnalités publiques. Certaines sont devenues extrêmement populaires, comme Mercedes-Benz et le coureur automobile Lewis Hamilton ou bien Nike et Tiger Woods.

L’association d’une marque avec une personnalité publique peut autant pencher vers le succès que l’échec monumental. Elle a le pouvoir de demeurer dans la mémoire des consommateurs, ce qui fait bien souvent mousser les ventes de l’entreprise. À ce propos, Aston Martin vient de faire un bon coup en recrutant une des personnalités les plus en vue du sport professionnel : Tom Brady.

Aston Martin et Tom Brady se sont unis dans un contrat publicitaire d’envergure. Il consistera en une production de vidéos et de séances photos qui porteront sur son amour de la beauté. Selon les dires du constructeur automobile, l’athlète de 39 ans discutera de sa perception de la beauté dans son quotidien, soit au travers du sport et de sa vie familiale. Il discutera également de ses goûts en matière de performance, et de dépassement de soi, deux valeurs qui sont très chères à Aston Martin.

Selon Marek Reichman, vice-président et chef de la création chez Aston Martin, la vision de Brady est en tous points la même que celle du constructeur anglais. Tout au long de sa carrière, Brady a su atteindre des sommets inégalés et y demeurer. Ses performances, sa carrière et son éthique sont, selon Reichman, une inspiration pour toute son équipe, qui a entamé depuis quelques années son 2e siècle d’existence.

Aux yeux de Brady, Aston Martin performe dans la précision et la finesse de chacune de ses voitures. Il croit également que la compagnie a développé un grand éventail de produits exceptionnels de qualité qui lui permettra assurément de passer au-travers d’un autre siècle.

Depuis l’annonce de ce partenariat, Aston Martin se fait un plaisir de dire que Brady conduit fièrement une DB11, un mélange de beauté, de puissance et d’excellence. Je dois dire qu’avec un moteur V12 développant plus de 600 chevaux, il y a de quoi le crier sur tous les toits.