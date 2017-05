Jaguar Land Rover SVO (Special Vehicle Operations) a annoncé hier qu’elle produira en nombre très limité, 300 exemplaires pour être exact, le véhicule le plus performant, le plus puissant et le plus agile de son histoire. Donc, amateurs de performances extrêmes, voici le nouveau Jaguar XE SV Project 8.

C’est sur le Nürburgring Nordschleife que le prototype Project 8 a fait ses débuts, vêtu d’un design unique de type camouflage. Cette berline quatre portes offre les performances dignes d’un supercar, grâce entre autres à son V8 suralimenté de 5 litres de 600 chevaux, qui en feront la Jaguar la plus puissante légale pour la route de l’histoire de Jaguar.

La mise en vente de la Jaguar XE SV Project 8 est prévue pour 2018, dont 300 exemplaires seront fabriqués à la main au Centre technique SVO à Coventry en Angleterre, et ce, à travers le monde.

On attend d’autres détails sur ce super bolide le 28 juin prochain, soit deux jours avant sa première mondiale au Festival de vitesse de Goodwood le 30 juin.