Le 19 mai dernier, Bentley a célébré l’ouverture de son plus récent magasin à Kiev, la capitale de l’Ukraine. Avec une superficie de plus de 290 mètres carrés, le nouveau concessionnaire a accueilli 200 invités lors d’une soirée haute en couleurs… et en voitures!

Robert Engstler, directeur régional de la marque en Europe a pris bien soin de mentionner les efforts déployés par le fabricant pour que le bâtiment reflète la qualité du travail et des matériaux du constructeur. De plus, puisque c’est l’unique détaillant de la marque au pays, il croit que cette ouverture est le reflet d’un avenir prometteur pour un marché européen. À son avis, l’Europe est un marché sous-exploité par les marques de luxe. Il croit aux chances de Rolls Royce de réussir à se faire une place sur le vieux continent, mais surtout d’y rester!

En étant le seul et unique concessionnaire de la marque au pays, Bentley Kiev offre la gamme entière de voitures à ses clients. On y vendra des Continental, des Flying Spur, des Bentayga et des Mulsanne. En plus des véhicules neufs et personnalisés, Bentley Kiev offrira un service de vente de voitures usagées, un service d’entretien ainsi qu’une boutique pleine de produits dérivés de la marque.

La compagnie derrière le projet d’ouverture du concessionnaire se nomme Winner Imports. Cette compagnie est spécialisée dans l’importation de voitures de moyenne et de haute gamme. Au cours des 25 dernières années, ils ont vendu plus de 100 000 véhicules et permis l’ouverture de plus de 50 concessions! En Ukraine, ils sont les importateurs officiels des marques Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo et Porsche. Lors de votre prochain passage à Kiev, passez y jeter un coup d’œil!