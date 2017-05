Après avoir dévoilé un dessin de la silhouette de la nouvelle BMW Série 8, et des photos de la version conceptuelle, la marque allemande vient de publier une tonne de photos-espionnes « maison » de la M8 hautes performances.

Il s’agira d’un tout nouveau modèle pour BMW, puisque la première génération de la Série 8, vendue de 1989 à 1999, n’a pas pu profiter d’une édition M8. En fait, un prototype de la M8 avait été assemblé, mais le constructeur a décidé de ne pas le produire.

Des détails spécifiques sur l’apparence sont difficiles à discerner sous le camouflage de la BMW M8 2018. Toutefois, la voiture disposera évidemment de bouches d’aération surdimensionnées sur son pare-chocs avant, de freins plus puissants et de quatre embouts d’échappement. Sa motorisation n’a pas été divulguée, mais on peut assumer qu’elle obtiendra le V8 biturbo de 4,4 litres de la nouvelle BMW M5, qui produira plus de 600 chevaux. De plus, la voiture risque fort bien d’être équipée du rouage intégral M xDrive, qui peut être désactivé afin de conserver l’expérience de conduite d’une voiture à propulsion.

BMW a également annoncé la mise au point d’une voiture de course basée sur la version hautes performances du coupé de Série 8. La M8 GTE sera dévoilée plus tard cette année, et connaîtrait son baptême de feu aux 24 heures de Daytona en janvier 2018.