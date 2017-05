En fait, mon titre est trompeur. Laissez-moi vous expliquer correctement. Il s’agit plutôt de parrainer ou de conseiller l’achat d’une Tesla par un nouveau propriétaire. Ce programme vise à diffuser une information au sujet des nouveautés chez Tesla, mais aussi de vendre des voitures, évidemment! Et depuis le 19 mai dernier, ce programme est plus généreux que jamais!

Le programme de recommandation est plutôt simple. Si le propriétaire d’une Tesla suggère l’achat d’une Tesla Model S ou Model X neuve à un ami et que l’achat est complété, il aura accès au superchargement gratuit, et ce, pour toute sa vie. De plus, dans le but de récompenser le parrain de ce nouvel acheteur, Tesla promet d’offrir une foule d’exclusivités et de primeurs aux propriétaires. Par exemple, il aura accès à la prévente du toit solaire de Tesla, mais aussi au Powerwall 2 et aux roues Arachnid de 21 pouces. Un parrain qui propose une voiture P100D, aura accès à une visite des usines de SpaceX.

Son ami, quant à lui, obtiendra aussi des superchargements gratuits illimités, mais aussi un crédit de 1 400 $ à l’achat d’une nouvelle voiture Tesla. L’ami doit cependant passer sa commande d’ici le 31 décembre 2017. Autrement, le programme arrivera à échéance et les propriétaires, tout comme les parrains, devront payer pour leur superchargement.

Avec l’évolution de Tesla sur le marché des voitures électriques, de telles offres sont alléchantes pour les clients du constructeur. Puisqu’on n’est encore qu’au début de l’ère des moteurs électriques sur nos routes, le cadeau des superchargements est très tentant!

D’un oeil plus marketing maintenant, je me dois de féliciter les dirigeants chez Tesla. Avec de telles promotions, ils vont certainement réussir à gagner des indécis tout en récompensant les acteurs de la vente : les parrains. À la fin de l’année, nous pourrons déterminer si cette offre a connu les succès escomptés. En attendant, dépêchez-vous pour vous trouver un parrain qui possède une Tesla. Il n’a droit qu’à 5 amis!