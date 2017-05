C’est en 2013 que Rolls-Royce a reçu une demande bien particulière de la part d’un de ses clients, fin connaisseur et collectionneur d’objets rares et exclusifs, dont des super yachts et un avion privé. Ce gentleman avait en tête la vision d’une voiture ultra luxueuse comme nulle autre.

Est donc née de cette collaboration la Rolls-Royce Sweptail, présentée au Concours d’Élégance de la Villa d’Esté le 27 mai dernier. Il s’agit bien entendu d’une création unique, basée sur la Phantom Coupé, la Sweptail fait un clin d’œil évident aux années 1920, époque chérie du fameux client. Giles Taylor, directeur du design chez Rolls-Royce, dit de la Sweptail qu’elle est l’équivalent automobile de la Haute couture.

L’habitacle somptueux, couvert de différentes essences de bois tel du noyer de Nouvelle-Guinée et de l’ébène de Macassar, se fait inonder de lumière du jour grâce au toit vitré immense, un des plus large et complexe jamais vu sur une voiture. Histoire de pousser l’opulence à son paroxysme, au toucher d’une simple commande, émergeront de la console centrale une bouteille de champagne et deux coupes de cristal.

Comme la voiture ne compte que deux places, on a remplacé les places arrière par un espace pour les bagages. Derrière les portes de chaque côté, sont dissimulés deux compartiments dans lesquels se trouvent des porte-documents fabriqués spécifiquement pour contenir l’ordinateur portable du propriétaire. Ces porte-documents sont parfaitement coordonnés aux valises, cachées dans le coffre arrière, entièrement recouvert de bois.

À défaut de pouvoir s’en offrir une, voici quelques photos de cette merveille…