La majorité des entreprises évoluant dans l’industrie de la vente au détail se sont tournées vers le web au cours des dernières années pour vendre leurs produits, sachant très bien que c’est sur internet que les consommateurs préfèrent de plus en plus faire leurs achats. L’industrie de l’automobile a toujours été une exception, mais un concessionnaire de la région de Montréal semble vouloir faire évoluer les choses.

À l’heure actuelle, seuls les constructeurs Tesla et Genesis offrent la possibilité d’acheter un véhicule en ligne sans jamais se rendre chez un de leurs concessionnaires. Or, un sondage effectué par Google en 2016 a indiqué que 41% des propriétaires récents de nouveaux véhicules sondés auraient complété leur achat sur le web si cette possibilité leur avait été offerte.

C’est probablement ce genre de données qui a poussé le concessionnaire Chambly Honda à intégrer une plateforme sur son site qui permet de compléter toutes les étapes du processus de vente sans devoir se rendre en concession.

L’utilisateur peut configurer le véhicule comme il le désire en choisissant la couleur, la version, les accessoires, les options et même les produits d’assurance et de protection. Une fois le véhicule configuré, l’acheteur peut procéder à une demande de financement en ligne et, lorsque cette dernière est approuvée, prendre rendez-vous pour aller chercher le véhicule ou le faire livrer à son domicile! On donne par la suite un dépôt avec sa carte de crédit sur le site et la vente est complétée.

Pour les consommateurs qui ne savent pas quel modèle choisir, le site permet d’effectuer une recherche en fixant les paramètres de leur budget. Si un utilisateur choisit la location ou le financement, le montant du paiement sera affiché et s’ajustera selon les options et accessoires ajoutés au véhicule.

« Nous croyons fermement que ce système innovateur va amener l’industrie automobile plus loin, et surtout permettre de rattraper le retard qu’elle accuse face aux besoins changeants des consommateurs », a affirmé Louis-Martin Racicot, propriétaire de Chambly Honda, en conférence de presse lors du dévoilement de la nouvelle plateforme.

Pour développer sa nouvelle plateforme de vente en ligne, Chambly Honda s’est adressée à l’entreprise montréalaise 360.Agency. La fonction permettant l’achat complet directement en ligne a nécessité plus de trois ans de développement et une cinquantaine d’employés.

« L’industrie automobile est en retard au niveau de la vente. Les consommateurs sont habitués à se tourner vers le web pour acheter les produits et services dont ils ont besoin, et l’industrie de l’automobile est l’une des seules qui n’offrent pas la possibilité d’acheter en ligne », a pour sa part affirmé Louis-Yves Cloutier, président et cofondateur de 360.Agency.

Chambly Honda est le premier concessionnaire à intégrer cette plateforme de vente numérique, mais selon M. Cloutier, près de 30 détaillants canadiens ont déjà signé pour l’ajouter à leur site au cours des prochains mois.

Il semblerait donc que d’acheter un véhicule neuf directement en ligne sans jamais mettre les pieds chez un concessionnaire deviendra bientôt une réelle possibilité à la grandeur du Canada, et non pas seulement au Québec.

La question maintenant est de savoir si les consommateurs seront au rendez-vous. Bien que plusieurs diront que l’expérience en concession n’est pas toujours agréable, l’achat d’un véhicule n’est certainement pas une dépense à prendre à la légère.

Pour Louis-Martin Racicot, ce qui compte initialement est de faciliter le processus d’achat.

« Je ne crois pas qu’au début nous verrons beaucoup d’achats complétés en ligne. Par contre, je m’attends à voir plusieurs consommateurs commencer ou terminer leur achat sur le web en utilisant notre plateforme, afin d’obtenir beaucoup d’informations, et ultimement réduire le temps passé en concession ».