Saint-Basile-le-Grand, le 30 mai 2017 – Plusieurs dignitaires de la région se sont réunis le 29 mai dernier sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier à Saint-Basile-le-Grand afin de procéder à la première pelletée de terre du nouveau concessionnaire Ford St-Basile. Pour l’occasion, messieurs Charles-André Bilodeau et Étienne Borgeat (absent de la photo), présidents de Ford St-Basile, avaient convié amis, familles, politiciens et gens d’affaires à célébrer en leur compagnie. Dans les prochains jours, les grues et la machinerie lourde entreprendront les travaux de construction et d’aménagement.

« Cette première pelletée de terre qui marque le début des travaux de notre nouvelle concession Ford nous rend extrêmement fiers et nous envisageons le futur avec optimisme. En rejoignant la grande famille Ford du Canada, nous nous engageons à faire rayonner l’esprit de la marque Ford en offrant à notre clientèle une expérience client qui sort des sentiers battus et qui dépassera les attentes. Avec les efforts que nous déployons dans ce projet et l’équipe que mettons présentement en place, nous sommes confiants d’assurer une présence solide de Ford dans la région », a indiqué Charles-André Bilodeau, copropriétaire de Ford St-Basile.

Pour sa part, le Maire de Saint-Basile-le-Grand, monsieur Bernard Gagnon a tenu à souligner « la qualité du projet qui lui a été présenté » tout en félicitant et remerciant les propriétaires de Ford St-Basile d’avoir choisi Saint-Basile-le-Grand pour leur nouvelle concession.

La nouvelle concession Ford Saint-Basile aura nécessité un investissement de 8M$ et devrait, à terme, créer plus d’une quarantaine d’emplois à Saint-Basile-le-Grand. D’une superficie de 35 000 pi2 la concession disposera d’une salle d’exposition pouvant accueillir une quinzaine de véhicules, un parc automobile de plus de 250 véhicules, une aire de service accueillant 16 baies de service dont 3 baies dédiées aux camions et 2 baies d’esthétique. Un espace dédié au camion légendaire, la Zone F-150, réunira en un même lieu tout l’équipement permettant aux propriétaires de F-150 de personnaliser leur véhicule selon leurs besoins.

