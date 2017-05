La Ford Focus RS 2018 arrivera sur le marché plus tard en 2017, et grâce à des conservations recueillies auprès de blogues, de forums de discussion et de pages Facebook avec des enthousiastes de la voiture, Ford a concocté une version spéciale de la sportive hatchback, toutefois disponible en quantités réduites.

L’édition limitée de la Focus RS sera équipée d’un différentiel à glissement limité Quaife sur le train avant, qui devrait rehausser davantage les performances de la voiture en conservant la vitesse plus facile dans les courbes d’une piste, et en permettant une accélération plus rapide en sortie de courbe. Le différentiel sera intégré aux technologies de conduite déjà existantes de la voiture.

Visuellement, cette Ford Focus RS 2018 spéciale arborera un toit, des capuchons de rétroviseurs et un aileron arrière noir reluisant, des jantes en alliage peint de 19 pouces avec logo RS bleu sur les moyeux, des rétroviseurs extérieurs chauffants, des logos RS bleus sur les flancs de l’aileron ainsi qu’une nouvelle peinture nommée Race Red. L’édition limitée de la RS sera également disponible avec sa couleur signature, soit Nitrous Blue. À l’intérieur, un fini à la fibre de carbone sera appliqué aux poignées de porte, autour des cadrans de suralimentation et sur le levier de frein à main.

« Afin de satisfaire la forte demande pour la très populaire Focus RS, je suis très heureux qu’on puisse offrir cette voiture à tirage limité en Amérique du Nord, » a déclaré Henry Ford III, directeur du marketing pour la division Ford Performance. « Nous avons passé beaucoup de temps à écouter nos clients, à parler aux propriétaires membres de clubs, à lire des commentaires et des suggestions sur les sites Internet d’enthousiastes, et même à étudier des rendus Photoshop publiés sur de divers forums de discussions. »

La Ford Focus RS 2018 sera une fois de plus équipée d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,3 litres, bon pour 350 chevaux (avec de l’essence 93 d’octane) et un couple de 350 livres-pied, acheminés aux quatre roues par l’entremise d’une boîte manuelle à six rapports. Ce hatchback survitaminé peut accélérer de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes.

Si l’édition limitée de la Ford Focus RS 2018 vous intéresse, ne restez pas trop loin de votre concessionnaire Ford. Seulement 1 500 unités seront construites, incluant 1 000 pour les États-Unis et 500 pour le Canada. Le livre de commandes s’ouvre dès cet été pour les premières livraisons plus tard en 2017.