Ses lignes agressives et sa stature large et basse crient à tue-tête la puissance et avec un 0-100 km/h en seulement 2 secondes, la Tomahawk électrique est sans contredit une des voitures les plus rapides au monde.

Dubuc Motors, la compagnie responsable de cette machine infernale, a donné quelques détails sur son modèle 2018, qui sera produit en quelques milliers d’exemplaires. En voici un avant-goût;

800 chevaux

1000 lb/pi de couple

0-100 km/h en 2 secondes en mode Course, et 4 secondes en mode Route

1,2 de force G en virage

Batterie au lithium-ion de 100 kWh

Autonomie de 595 kilomètres

Carrosserie et châssis en fibre de carbone légère

Traction intégrale

Quatre moteurs électriques

Quatre sièges de course en cuir

Surfaces en cuir et fibre de carbone

Ordinateur intégré

Caméra 360 degrés

Espaces de rangement avant et arrière

Technologies de sécurité avancées

Système d’avertissement de collision et frein d’urgence automatique

Répartition du poids 50-50

Le cofondateur Mike Kakogiannakis déclare : « Nous avons poussé à fond en termes de ce qui est possible dans l’industrie automobile afin de créer une expérience sensationnelle pour nos clients chaque fois qu’ils prennent le volant. »

On ne sait toujours pas le prix de la bête, mais parions que vous devrez probablement briser votre tirelire…