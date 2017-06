Dale Earnhardt, un athlète de NASCAR à la retraite, a profité de sa carrière pour alimenter un hobby pour le moins unique. Il possède une collection impressionnante de voitures de course accidentées. Au cours des années, il s’est créé un large éventail de plus de 75 voitures détruites datant des années 1930 à aujourd’hui. Chaque voiture est accompagnée de l’histoire rocambolesque qui l’a menée à l’accident. Dernièrement, Earnhardt a pris possession du véhicule accidenté de la coureuse automobile Danica Patrick, sa fameuse voiture à l’effigie de Wonder Woman.

Lors de la fin de semaine dernière, le Kansas Speedway a été l’hôte d’un accident impliquant Aric Almirola, Danica Patrick et Joey Logano. Selon les médias sur place, immédiatement après l’incident, l’équipe de Patrick aurait contacté Earnhardt pour lui offrir la prestigieuse voiture de Wonder Woman. Sans hésiter une seconde, Earnhardt a accepté et l’a entreposée sur son immense terrain. Depuis l’évènement, une rumeur circule à l’effet que la carcasse de Wonder Woman aurait été stationnée tout près de la voiture de Juan Pablo Montoya, celle qui l’a écrasé de plein fouet en 2012. Comme quoi les grands esprits se rencontrent!

Pour ce qui est de Patrick, elle n’a toujours pas mentionné quel sera le prochain design de sa voiture. Avec la saison qu’elle connaît, ce n’est probablement pas son premier souci… enfin! Avec la sortie en cinéma du film Wonder Woman, peut-être verrons-nous le phénix de Danica renaître de ses cendres.