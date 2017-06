La nouvelle marque automobile de luxe Genesis ouvre les portes de sa première boutique de vente au détail dans le centre-ville de Toronto. Depuis ses débuts, Genesis a donné un nouveau souffle à l’expérience de magasinage des véhicules de luxe grâce entre autres à son service à domicile.

Dorénavant, les clients pourront magasiner dans un décor sophistiqué et moderne tout à fait à l’image de la marque de luxe.

« Genesis offre plus que des véhicules exceptionnels en procurant à ses clients une expérience d’achat et de propriété centrée sur l’être humain », a déclaré Michael Ricciuto, directeur de la marque Genesis « Genesis offre un service personnalisé à chaque étape du processus grâce à son service de conciergerie Genesis à domicile et, désormais, grâce à la première boutique de vente au détail de luxe Genesis Downtown. »

« Genesis Downtown est un autre point de contact pour nos clients. Depuis le lancement, nos clients ont exprimé le souhait de faire l’expérience de la marque dans un environnement automobile plus traditionnel. Comme Genesis a été créée d’après le concept du luxe axé sur l’humain, cette boutique constitue une autre ressource grâce à laquelle la marque peut servir ses clients », a affirmé Shahin Alizadeh, distributeur en titre, Genesis Downtown.

D’ailleurs, d’ici 2021, Genesis prévoit ouvrir trois nouvelles boutiques et une trentaine d’installations Genesis indépendantes au Canada. Les Genesis sont offertes en trois modèles, soit la G80 à partir de 54 000 $, la G80 Sport à 62 000 $ et la G90 au prix de base de 84 000 $.