Cet article est présenté par Desjardins Assurances

Plusieurs facteurs peuvent influencer le coût de votre assurance auto. Voici quelques astuces pour bénéficier d’une couverture d’assurance à bon prix!

1. Assurez toutes vos voitures au même endroit

Assurer tous les véhicules sur la même police signifie avoir un seul contrat, ce qui peut se traduire en économies très intéressantes.

2. Révisez la protection d’un vieux véhicule

Vous avez un véhicule de plus de 10 ans? Son âge diminue inévitablement sa valeur. Il est souvent approprié d’envisager le retrait de la protection contre les collisions et les renversements (chapitre B) pour ne conserver que la responsabilité civile obligatoire (chapitre A) et le chapitre qui couvre entre autres le vol, le vandalisme et le bris des glaces (chapitre B3). Votre agent en assurance auto pourra vous conseiller adéquatement selon votre situation.

3. Regroupez votre assurance habitation et votre assurance auto

La combinaison de plusieurs produits d’assurance est habituellement accompagnée d’une réduction de vos primes.

4. Augmentez votre franchise

Cette stratégie peut entraîner un rabais considérable sur la prime d’assurance automobile. Assurez-vous par contre d’être capable de payer la franchise en cas de sinistre (exemple : si vous passez de 500 $ à 1000 $). Il faut également bien vérifier la couverture qui accompagne cette décision, certains biens pouvant parfois coûter moins cher à racheter que le montant de la franchise en cas de réclamation. Par exemple, si vous vous faites voler votre cellulaire dans votre voiture, il est probablement plus coûteux de payer une franchise de 1 000 $ que d’en racheter un. Lisez bien les détails de votre police d’assurance.

5. Adhérez à un système télématique

L’adhésion à un système télématique comme le programme AjustoMD de Desjardins Assurances pourrait vous donner un rabais additionnel sur la prime d’assurance auto lorsque vous avez de bonnes habitudes de conduite automobile. Le programme AjustoMD ne fera pas augmenter votre prime, il peut seulement la réduire.

6. Mettez votre dossier à jour régulièrement

Réviser votre dossier d’assurance auto est un très bon moyen de maintenir le prix de votre assurance. Plusieurs changements peuvent même s’effectuer en ligne, comme chez Desjardins Assurances, au moyen des Services en ligne.

Votre situation varie au fil des ans, et c’est normal. Si vous vivez des changements professionnels, personnels ou familiaux, l’étendue de vos protections doit être ajustée en conséquence. Votre jeune a quitté le nid familial? Il n’est peut-être plus nécessaire de l’assurer sur votre police. Vous avez changé d’emploi et vous vous êtes rapproché de votre domicile? Il pourrait être avantageux de réduire le kilométrage annuel estimé de votre police. Bref, il est important d’être assuré selon votre profil exact!

7. Soyez prudent au volant

Ce n’est pas un cliché, la prudence au volant est le meilleur moyen de prévenir les accidents et également de conserver votre prime d’assurance au plus bas!

8. Choisissez une voiture moins prisée par les voleurs

Certains véhicules sont plus sujets au vol. En période de magasinage, vérifiez avec votre assureur la prime d’assurance de tous les modèles que vous avez sélectionnés. Les résultats vous aideront dans votre choix.

9. Optez pour un véhicule vert

En guise d’incitatif au développement durable, vous obtenez habituellement un rabais supplémentaire si vous conduisez un véhicule vert, soit une voiture à faible consommation de carburant, une voiture hybride ou une voiture électrique.