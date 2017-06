Après avoir parrainé Renault Sport Formula One depuis cinq ans, Infiniti s’est finalement associée en tant que partenaire technique en 2016. Est né de cette collaboration le fameux Project Black S.

Le Project Black S est en fait une adaptation du coupé Q60, avec un nouveau design aérodynamique perfectionné. Il démontre également comment une motorisation hybride performante, développée conjointement avec l’équipe de Renault Sport Formula One, pourrait grandement améliorer la performance et la dynamique de conduite d’une voiture de production Infiniti.

Cette collaboration technique a aussi permis à Infiniti d’explorer le potentiel d’un système inspiré de la Formule 1, le ERS (Energy Recovery System), dans une voiture de production, et elle s’est également tournée vers l’expertise en matériaux composites de l’équipe de Renault Sport afin de créer certains éléments en fibre de carbone de la Project Black S.

Le titre « Black S » de ce nouveau concept pourrait bien représenter un niveau maximum de performance et de prouesses dynamiques offertes par Infiniti. En effet la compagnie croit au potentiel d’une telle branche qui offrirait des niveaux progressifs d’amélioration du produit, incluant plus de puissance et de couple grâce à des motorisations innovantes, de nouveaux systèmes de suspension, et bien sûr des éléments de design uniques.