Le controversé président américain Donald J. Trump annonce aujourd’hui que son pays quitte les Accords de Paris, une entente entre plus de 147 états qui a pour but d’abaisser les émissions de polluants atmosphériques de sorte à limiter le réchauffement climatique moyen en bas de 2 degrés Celsius.

Le départ États-Unis d’Amérique, deuxième plus gros pollueur de la planète, derrière la Chine, est en soi une tragédie pour le monde, selon plusieurs experts, puisque cela signifie qu’une quantité considérable de polluants additionnels seront émis dans l’atmosphère, en toute impunité.

Si Trump agit ainsi afin de faire plaisir à sa base, lui qui dit travailler pour Pittsburgh et non pour Paris, il perd toutefois l’un de ses conseillers économiques, en la personne d’Elon Musk. En effet, le PDG de Tesla avait nommé sur un conseil spécial touchant l’économie et les nouvelles technologies.

Musk, ardent défenseur de l’environnement, dit regretter la décision du président américain, puisque, dit-il, le réchauffement climatique est bien réel.

À Musk se joignent des compagnies comme Google, Apple, Microsoft, qui disent à l’unisson regretter la décision de Trump, qui de son côté, indique que les accords de Paris et les restrictions sur les émissions polluantes, en fin de compte, nuisaient à l’économie de son pays.

Rien n’indique, pour l’instant, si ce retrait aura un effet sur l’industrie automobile, et les cibles de consommations de carburant demandées à l’industrie.