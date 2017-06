Toujours dans l’optique d’offrir l’expérience d’achat la plus exceptionnelle qui soit, l’industrie des voitures de luxe se dispute une compétition féroce pour se distinguer. Récemment, on a vu Rolls-Royce briller au-travers de divers projets personnalisés (et hors de prix) destinés à de grands clients. Voilà que Bentley lance un service de location de voiture personnalisé, mais surtout extrêmement simple!

Effectivement, le constructeur anglais a fait d’une pierre deux coups en mettant en place une application mobile permettant à un client membre de la marque de commander une voiture Bentley à n’importe quel moment. Vous n’avez qu’à indiquer le véhicule qui vous convient le mieux, choisir l’heure et l’endroit de la rencontre et un livreur vous attendra avec vos clefs.

Le fonctionnement de l’application est très simple et un client de Bentley est automatiquement éligible à ce service, il n’a qu’à se créer un compte et il sera automatiquement accepté. Cependant, si un individu désire tester une voiture de la marque, il peut également s’inscrire sur la liste et attendre l’approbation de l’équipe de financement du constructeur. Une fois sa demande acceptée, il peut demander à l’application qu’on lui livre une voiture à l’endroit désiré. Une fois la livraison demandée, on vous envoie une confirmation. Par la suite, lorsque votre voiture est arrivée sur place, un autre message vous est envoyé. Ainsi, on évite de vous faire attendre.

Avec cette mesure, on espère non seulement faciliter le voyagement des clients de Bentley en simplifiant leur location de véhicule, mais aussi permettre à d’autres conducteurs de mettre la main sur une de ces voitures rarissimes.

Selon les dires du constructeur, ce service sera offert durant tout l’été à New York, Los Angeles et Dallas. Ensuite, on évaluera la viabilité du projet. Alors qu’attendez-vous?