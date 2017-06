Selon plusieurs experts, la mobilité urbaine sera grandement affectée d’ici 2030. On prévoit une hausse exceptionnelle du nombre de voitures sur les routes et des congestions monstres dans les grands centres urbains. Dans cet ordre d’idées, bon nombre de compagnies se sont donné pour défi de renverser la tendance et réinventer la roue à 4 boutons, comme dirait un ancien politicien.

Lors du 87e Salon International de Genève, Italdesign en collaboration avec Airbus, ont présenté leur vision du transport : Pop.Up. Ce nouveau véhicule est à la fois fonctionnel sur la terre et dans les airs. Il est le premier bolide entièrement électrique capable de compléter ces deux fonctions.

Pop.Up est un véhicule concept qui se distingue selon trois aspects. Premièrement, il est contrôlé par un système d’intelligence artificielle. Il offre au conducteur un trajet optimal lors de ses déplacements en espérant ainsi diminuer les détours et éviter les embouteillages. De plus, lorsque les passagers sont arrivés à destination, le véhicule se dirige naturellement vers la borne de recharge la plus près. Il ne suffit que de lui en donner l’ordre et le tour est joué!

Deuxièmement, l’habitacle est prêt à faire face aux deux modes de transport. Il est sécuritaire tant sur le plan aérien que sur le plan terrestre. Il est également conçu pour changer de motorisation. Aussi étrange que cela puisse paraître, la solution trouvée par Airbus et Italdesign pour créer un véhicule volant est d’offrir un même habitacle pour deux systèmes de motorisation différents. Si vous voulez voler, enfilez vos ailes. Si vous voulez rouler, enfilez vos roues. Simple, n’est-ce pas?

Troisièmement, l’interface multimédia offerte dans le véhicule est entièrement virtuelle. Elle travaille de pair avec le système d’intelligence artificielle pour offrir une expérience de conduite unique à chaque passager du Pop.Up. Ainsi, on gagne de l’espace et on augmente les fonctions que peut remplir le tableau.

Au niveau de ses dimensions, l’habitacle du Pop.Up fait 2,6 mètres de longueur, 1,4 mètre de hauteur et 1,5 mètre de largeur. Si vous décidez de déployer vos ailes, le système mesure 5 mètres de largeur par 4,4 mètres de longueur. Il est propulsé par 8 moteurs électriques.

Pop.Up n’est pas le premier véhicule volant, mais certainement un des plus ingénieux. Il semblerait que le concept soit fonctionnel et prêt pour les essais. S’il venait à franchir le stade de concept, Pop.Up serait parmi les premiers véhicules du genre à sillonner nos routes. Excitant, n’est-ce pas?