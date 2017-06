Lors de notre passage au Japon, le Guide de l’auto a appris que le constructeur Honda évaluait la possibilité d’offrir différentes motorisations à bord de la prochaine génération de sa Civic, un modèle qui devrait être commercialisé en 2021, soit cinq ans après l’arrivée de la génération actuelle, la dixième.

Plusieurs législations, notamment la loi zéro émission au Québec, forcent le constructeur à revoir certaines orientations. Alors que Honda préfèrerait miser sur l’hydrogène, on devra possiblement étudier l’idée de recourir à la technologie hybride branchable dans le cas de la future Civic afin d’aller chercher des crédits carbones et éviter des pénalités. La future Civic pourrait adopter la même technologie hybride que l’on retrouve à bord de la Clarity, véhicule qui sera d’ailleurs commercialisé chez nous en 2018.

La Honda Clarity est vendue en version 100% électrique, hybride branchable et à l’hydrogène, toutefois, Honda a décidé de n’offrir que la livrée hybride au Québec, la version 100% électrique ne disposant pas assez d’autonomie pour être assez intéressante au Canada, surtout en raison de notre climat.

Moteur trois cylindres de 1,0 litre VTEC

Alors que Ford commercialise déjà sa Fiesta et sa Focus avec un moteur trois cylindres en option, Honda pourrait bien l’imiter. Dans le cadre de son programme Earth Dreams, le constructeur nippon a récemment développé et présenté trois nouveaux moteurs compacts afin de répondre aux nouvelles normes environnementales un peu partout dans le monde. Conjuguant le calage variable des soupapes VTEC, l’injection directe et la turbocompression, ces moteurs comportent des émissions réduites sans sacrifier la puissance.

Si le plus puissant des trois moteurs, le quatre cylindres de 2,0 litres, se retrouvera à bord de la Civic Type R, le plus petit pourrait bien trouver son chemin sous le capot de la prochaine Civic. D’une cylindrée de 1,0 litre, ce moteur trois cylindres, avec ses 127 chevaux et 150 lb-pi de couple estimés, pourrait non seulement être bien adapté à la Fit, le modèle sous-compact chez Honda, mais il est également assez puissant pour être utilisé à bord d’un véhicule plus imposant, notamment la Civic. Le constructeur envisage donc fortement son utilisation d’ici quelques années.

Le retour de la boite manuelle

Bonne nouvelle, Honda comte bien ramener une transmission manuelle à bord de la prochaine Civic et ce, à une époque où ce type de boite disparait à vue d’œil, au profit des transmissions à variation continue CVT et automatiques. Honda a toujours eu la touche avec ses transmissions manuelles et peu de constructeurs en possèdent d’aussi efficaces. Plusieurs passionnés chez Honda tiennent à cette transmission et ne peuvent qu’être heureux qu’ils la conservent.

Une chose est certaine, la prochaine Honda Civic disposera de plusieurs personnalités passant d’économique à bestiale.