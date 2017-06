C’est le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui profiteront dorénavant de l’union de Nissan et Mitsubishi, pour offrir de nouveaux services de financement. À partir du 1er juillet 2017, la division de Nissan Canada Finance portera une nouvelle désignation de Services financiers Mitsubishi Motors, et il s’agit d’ailleurs d’une première association conjointe entre Nissan et Mitsubishi au Canada.

« De réunir nos forces avec Nissan Canada Finance est un pas positif vers une expérience de service à la clientèle de marque, tout en continuant de consolider la fidélité de la clientèle avec des taux concurrentiels et une vaste gamme d’options de financement, a déclaré Tony Laframboise, président et chef de la direction, Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada Inc.

Les services de financement de Nissan offriront des options de financement au détail et de vente en gros, ainsi que la conception de produits pour les concessionnaires Mitsubishi participants. Cette nouvelle union fait suite à l’achat d’une participation en capital de 34% dans Mitsubishi Motors.

« La recherche de synergies additionnelles de l’alliance mondiale se poursuivra avec le but ultime de favoriser la croissance de la marque Mitsubishi Motors au Canada », a ajouté Monsieur Laframboise.

« Les 158 membres de l’équipe dédiée de Nissan Canada Finance s’engagent pleinement à soutenir l’Alliance et à profiter de l’opportunité de travailler avec Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, son réseau de concessionnaires, pour fournir des produits de vente au détail et de location aux couleurs de la marque », a déclaré Kevin Cullum, président, Nissan Canada Finance.