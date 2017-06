L’avenir du transport en milieu urbain est à la croisée des chemins. On pense, crée et invente de nouvelles façons de se déplacer du point A au point B dans les mégapoles du monde entier. En Amérique, certaines compagnies font de ce mouvement leur gagne-pain. Urban-X, propulsée par MINI, voit l’avenir du transport de manière optimiste, très optimiste!

Urban-X évalue et investit dans des compagnies qui ont pour objectif de réinventer les déplacements dans les milieux à forte densité humaine. Récemment, ils ont lancé leur deuxième cohorte, constituée cette fois de 8 compagnies soigneusement choisies. Urban-X assiste financièrement, mais aussi stratégiquement ces entreprises via un programme d’une durée de 14 semaines.

Le programme inclut un investissement de 60 000 $ et un service de mentorat dirigé par des experts du milieu. De plus, les compagnies qui profitent de ce programme ont accès aux ingénieurs, designers et à une foule d’autres professionnels chez BMW et MINI. Aussi, le programme offre un voyage d’affaires à ses participants en Allemagne et en Chine, dans le but d’élargir et de peaufiner leur cercle d’affaires.

Urban-X par MINI et HAX font équipe pour assembler leurs forces. MINI se spécialise dans le design et l’ingénierie des véhicules alors que HAX possède une large expérience dans le domaine de l’investissement. HAX investit dans les petites et moyennes compagnies du monde entier dans l’optique de transformer leurs idées en réalité.

Récemment, ce programme a été mis dans les mains de Micah Kotch, un professionnel réputé dans le domaine des technologies du transport. Selon lui, le défi qui attend les villes est majeur. Le marché est très grand et l’offre de produit est croissante. Il croit également que le programme Urban-X est un tremplin extraordinaire pour les start-up du monde entier. Selon lui, ce genre d’initiative est la meilleure manière de découvrir efficacement des solutions viables aux problèmes des grandes villes. Il ne suffit que d’un peu d’argent, un encadrement sérieux et beaucoup de créativité et le tour est joué!

J’ai eu la chance de discuter avec Kotch des projets de Urban-X et je peux aisément vous dire que les problèmes liés au transport sont remplis de solutions. Si vous avez une idée, un projet ou une vision, lancez-vous et soumettez-le! Qui sait, peut-être deviendrez-vous le créateur du prochain moyen de transport à la mode.