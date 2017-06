C’est plus précisément au Qatar et au Koweït qu’a eu lieu le lancement du VUS GS8 à sept places ainsi que la berline élite GA8 de la compagnie chinoise GAC Motor. Le constructeur a en effet le désir et l’ambition de devenir un constructeur automobile international.

« Nous sommes très optimistes à l’égard des perspectives de GAC Motor sur le marché quatari et tenons à proposer aux consommateurs sur place d’excellents modèles », a déclaré le représentant de GAC Motor. « L’année 2017 marque le 29e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Qatar, nous espérons que GAC Motor renforcera le lien entre les deux pays et plus encore la coopération commerciale. »

GAC Motor a mis en place un réseau mondial de ventes et de service couvrant 14 pays, dans le but de faciliter son expansion internationale. D’ailleurs, la société devrait percer le marché américain au plus tard en 2019, cependant on ne sait toujours pas si elle compte s’établir au Canada.

GAC Motor espère lancer de 20 à 30 nouvelles voitures au cours des cinq prochaines années, dont neuf en 2017, incluant les tout nouveaux GS7, GS3, GA4 et GM8, ainsi que trois voitures électriques et deux modèles améliorés.

Le VUS GS8 à 7 places et la berline élite GA8 sont tous deux équipés du moteur 320T de nouvelle génération de GAC Motor. Depuis sa sortie en Chine, en octobre 2016, le GS8 a été le véhicule le plus vendu parmi tous les VUS pleine grandeur sur le marché. Quant à la GA8, elle offre le même ensemble de sécurité, telle la navigation, l’alerte au risque de collision et l’aide au freinage.