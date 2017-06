À Mississauga en Ontario, le Ministre de l’Innovation, l’honorable Navdeep Bains a annoncé que le gouvernement du Canada accordera un financement de 11,5 millions de dollars. C’est au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, que seront créés jusqu’à 80 emplois dans le secteur de l’automobile.

Il s’agit de nouveaux projets qui serviront à mettre au point des véhicules plus légers, plus écoénergétiques et qui produisent moins de pollution atmosphérique et d’émissions de gaz, afin d’amenuiser les changements climatiques.

C’est lors de sa visite de la compagnie Datec Coating Corporation, à Mississauga, que le ministre Bains a fait cette déclaration. L’entreprise Datec fournit des solutions de chauffage pour le secteur de l’automobile, et elle devrait recevoir jusqu’à 1,3 million de dollars pour le développement de technologies visant à améliorer les systèmes de gestion thermique dans l’habitacle des véhicules, ainsi que pour optimiser des piles au lithium-ion et des liquides pour moteur. Ces technologies maximiseront la performance des véhicules électriques et hybrides et les rendront plus éconergétiques.

Voici les autres entreprises qui recevront un financement :

Tyromer inc. – Windsor (Ontario) : 3,4 millions $. Cette entreprise utilise des pièces de caoutchouc recyclé pour sceller les fenêtres et les portes de véhicules.

Eurospec Manufacturing inc. – Newmarket (Ontario) : 1,7 million $. Cette entreprise développe un mécanisme d’ajustement de siège d’automobile qui sera le meilleur dans sa catégorie.

Loop Energy inc. – Burnaby (Colombie-Britannique) : 787 000 $. Cette entreprise conçoit une pile à combustible qui générera plus de puissance.

TM4 inc. – Boucherville (Québec) : 4 millions $. Cette entreprise développe un moteur à haut rendement peu coûteux pour les camions légers.