Dès le mois de juin, le nouveau Subaru Forester 2018 débarquera chez les concessionnaires du Canada. Nommé « Utilitaire canadien de l’année 2017 » par l’AJAC (Association des journalistes automobile du Canada), le Forester 2018 arrive avec des caractéristiques actualisées ainsi qu’une myriade de technologies de sécurité.

On compte parmi les modifications sur les modèles Limited, les nouvelles applications STARLINK, Yelp, Meilleur stationnement et Glympse. De nouveaux ancrages pour sièges d’enfants ont également été ajoutés sur tous les modèles, en plus de la fonction des rappels de non-bouclage des ceintures.

Sur les modèles équipés de l’ensemble EyeSight, la fonction d’aide au suivi de voie intervient sur une plus grande plage de vitesse. Quant aux modèles Limited avec ensemble Eyesight, ils héritent de nouveaux phares de route assistés qui décèlent automatiquement les phares des véhicules en sens contraire et ajustent la luminosité en conséquence.

Voici les prix des modèles Forester 2018;