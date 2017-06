La Porsche 911 Turbo S Exclusive Series porte bien son nom, puisque seulement 500 exemplaires de cette bombe seront vendus à travers le monde. En plus des 27 chevaux de plus que la Turbo S, pour un total de 607, cette beauté rare, il va sans dire, porte un design exclusif, des matériaux haut de gamme et de somptueux détails.

C’est avec un soin méticuleux qu’a été confectionnée, à la main, la finition de cette 911 dans le nouvel atelier Porsche Exclusive Manufaktur. On remarque, entre autres, des sièges sport recouverts de deux couches de cuir perforé ornés de deux bandes couleur or, ainsi que des coutures et la mention Turbo S brodées de fil or et le revêtement du pavillon en Alcantara paré d’une double bande or, bien entendu.

Une robe jaune or métallisé habille la 911 Turbo S Exclusive Series, rehaussée de divers éléments en carbone, par exemple sur le capot, le toit et les jupes latérales. À l’arrière on note un aileron Turbo Aero et un système d’échappement à deux sorties en acier inoxydable noir.

Sous le capot on retrouve un moteur 6 cylindres de 3,8 litres qui développe 553 lb/pi de couple, qui lui permet de pulvériser le 0-100 km/h en 2,9 secondes et d’atteindre 200 km/h en 9,6 secondes. Le prix de départ de la 911 Turbo S Exclusive est de 293 800 $ au Canada et son arrivée en concession est prévue pour le quatrième trimestre de 2017.

Trêve de détails, admirez plutôt ces quelques clichés…