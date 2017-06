Le 5 juin dernier, Nissan a tenu une conférence de presse dans le but d’annoncer un évènement bien spécial en collaboration avec la Fondation des Prédateurs de Nashville. Le constructeur japonais a dévoilé le don d’une Nissan GT-R Premium aux couleurs de l’équipe. Ce cadeau sans précédent est d’une valeur de 109 000 $ américains et sera l’attraction principale lors de la prochaine levée de fonds de la Fondation.

Selon José Muñoz, chef de la performance et président de la division nord-américaine du Groupe Nissan, ce don reflète l’enthousiasme du partenariat qui lie les deux parties. Puisque la ville de Nashville est l’hôte du siège social de la division nord-américaine de Nissan, il est normal que le constructeur s’implique. Selon lui, cette super voiture appartient à tous les fans des Prédateurs et elle sera une vitrine exemplaire pour tous les projets futurs de la Fondation.

La Nissan GT-R 2017 est mise aux enchères et sera vendue au plus offrant. De plus, le gagnant se verra offrir une paire de billets de saison et une passe de stationnement annuelle pour venir encourager son équipe favorite lors de la saison 2017-2018.

La GT-R développe pas moins de 565 chevaux-vapeurs grâce à un moteur V6 biturbo de 3,8 litres. Le véhicule est muni d’une transmission à double embrayage contrôlée au volant et un rouage à traction intégrale pour assurer un maximum de sécurité. Avec un tel véhicule dans votre garage, nul doute que vous passerez une belle saison!