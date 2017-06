Depuis l’été dernier, la mode semble être aux véhicules récréatifs. Effectivement, de plus en plus de familles de l’Amérique du Nord optent pour des vacances en VR dans le but d’explorer les lointaines contrées, mais aussi les grandes villes. Jetons un coup d’œil à ce marché, celui des véhicules récréatifs.

Ford est le maître incontesté des VR. En comptant l’ensemble des véhicules offerts par le constructeur américain, Ford possède plus ou moins 65% du marché. Ils embauchent 290 000 travailleurs et créent des retombées économiques de près de 50 milliards de dollars aux États-Unis. C’est ce qu’on appelle être dominant.

Parmi cette gamme de véhicules, Ford offre la série E, la plus grosse de son catalogue. Elle développe plus de 330 chevaux-vapeurs grâce à un moteur V8, le même qui est utilisé pour les modèles Heavy Duty de la série F. Cette camionnette est idéale pour les longs trajets. Vous retrouverez un grand habitacle, un moteur à la fois puissant et économe et des équipements pratiques.

La classe A est la plus luxueuse offerte. Elle vise à répondre aux besoins des plus grandes familles ou celles désireuses d’espace.

Ensuite, la classe B ressemble davantage à une minifourgonnette qu’à un VR. On la conseille habituellement aux couples et aux petites familles prêtes à partir à l’aventure.

Enfin, la classe C est bien moins spacieuse que la classe A, mais elle offre un plus grand habitacle que la classe B. Elle est très maniable et possède une tenue de route surprenante.

Évidemment, ces véhicules sont dispendieux lorsqu’ils sont achetés neufs. Par contre, il y a un marché de seconde main très intéressant. De plus, il y a beaucoup de compagnies de location de véhicules qui seront prêtes à vous louer un VR. Vous pourrez ainsi profiter de vos vacances en toute quiétude sans avoir à vous soucier de l’entretien du camion. Sur ce, je vous souhaite de belles vacances!