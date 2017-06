Nul besoin de vous présenter la qualité, la puissance et le style des voitures McLaren. Leur simple nom suffit pour tomber en amour. Récemment, le constructeur a lancé sa toute nouvelle 720S, un chef-d’œuvre d’ingénierie et de design.

McLaren le crie sans retenue : « La 720S est le modèle le plus rapide, le plus aérodynamique et le plus sensationnel jamais construit ». Le design a été créé dans l’unique but d’améliorer le sentiment de conduite du pilote. Pour réussir ce défi, on a allégé la carcasse de la voiture grâce à une plus grande utilisation de la fibre de carbone et on a augmenté la taille de l’habitacle.

À l’intérieur de la voiture, on a créé un système multimédia axé sur les besoins du conducteur et de son passager. Tout en conservant son look sportif, on a opté pour un maximum de confort et une visibilité accrue. Ce dernier critère semble être un argument de vente béton pour McLaren. Apparemment, le segment des voitures exotiques n’est pas fan de la visibilité. Il semblerait qu’une visibilité moindre accentue le sentiment de sensation forte derrière le volant.

Selon les prix annoncés par McLaren, la voiture est en vente dès maintenant à partir de 250 000 euros. Si vous êtes un amoureux des voitures exotiques et que le compte en banque vous le permet, un concessionnaire vient tout juste d’apparaître à Laval. Allez y faire un tour et donnez-nous en des nouvelles!